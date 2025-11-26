RESISTENCIA CAYERON DOS IMPLICADOS EN UN SUPUESTO ROBO ARMADO A UNA FUNCIONARIA PROVINCIAL

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

a División Delitos Contra la Propiedad detuvo a dos hombres y secuestró múltiples elementos vinculados a un robo a mano armada ocurrido el 6 de noviembre, del que resultó víctima la Subsecretaria de Desarrollo Humano de la Provincia.

El hecho ocurrió alrededor de las 20:45, cuando cinco delincuentes encapuchados y armados irrumpieron en su vivienda ubicada en Villa Fabiana Norte. Tras amenazarla y exigirle dinero, los agresores recorrieron por el domicilio y sustrajeron varios objetos de valor, artículos electrónicos, prendas de vestir y una suma aproximada de $50.000. Luego de cometer el ilícito, se dieron a la fuga a bordo de un automóvil.

Al día siguiente del hecho, personal de la División inició tareas investigativas y detectó que uno de los elementos sustraídos estaba siendo ofrecido a la venta en redes sociales. Con herramientas tecnológicas y el aporte de la damnificada, se identificó al vendedor, lo que permitió montar un operativo cerrojo en el barrio Vista Linda y detener a al supuesto autor de 26 años.

La recolección de imágenes fílmicas permitió identificar el automóvil utilizado en el día del robo, el mimso se trataba de un Peugeot Partner gris. Esa misma noche, el vehículo fue ubicado y secuestrado en calle Seitor 175 aproximadamente. En el interior del auto encontraron dos pares de precintos entrelazados usados como elementos de sujeción.

Por otro lado, este miércoles, y bajo decreto del Juzgado de Garantías, se realizaron tres allanamientos simultáneos en distintos puntos de Resistencia. Como resultado, se secuestraron numerosos elementos vinculados al robo: un teléfono celular, un parante, una freidora eléctrica, un par de zapatillas Adidas, una cartera marca Prüne, 50 mil pesos en efectivo y varias prendas de vestir utilizadas durante el hecho.

Ambos sospechosos quedaron alojados a disposición de la Justicia, mientras continúan las diligencias para identificar al resto de la banda.

