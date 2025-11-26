RESISTENCIA DOS HOMBRES DETENIDOS CON VARIOS ELEMENTOS SECUESTRADOS

Efectivos intervinieron de madrugada tras un pedido de auxilio y lograron aprehender a dos sujetos con objetos de dudosa procedencia.

Esta madrugada, personal del Departamento Investigaciones Complejas intervino en un intento de robo ocurrido en un domicilio ubicado en calle Padre Cuberli. El hecho sucedió alrededor de las 03:00, luego de que el propietario, un hombre de 68 años, solicitara auxilio al detectar la presencia de desconocidos dentro de su inmueble.

Al llegar, los efectivos inspeccionaron la vivienda y observaron que los delincuentes habían violentado un ventiluz. Tras un rastrillaje por la zona, localizaron en avenida Sabín al 500 a dos sujetos cuyas características coincidían con las aportadas por el damnificado. Los mismos llevaban entre sus pertenencias diversos elementos sin justificación.

Entre lo secuestrado figuran una balanza de precisión, un celular Samsung, llaves de distintos tipos, un cartucho calibre 9 mm, varios cartuchos de escopeta, documentaciones varias, una tarjeta bancaria, una cédula motovehicular y dos billetes estadounidenses.

El Equipo Fiscal Nº 13 dispuso que los autores y secuestros sean remitidos a la Comisaría 12ª de Resistencia para la notificación y continuación de las actuaciones legales.

Relacionado