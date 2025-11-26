RESISTENCIA INTENTÓ ROBAR LA MOTO DE UNA POLICÍA EN EL HOSPITAL PERRANDO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Tenía una ganzúa con la que intentaba forzar el llavero.

Esta siesta, cerca de las 16, los efectivos de la división Unidad Seguridad Hospitalaria detuvieron a un hombre de 29 años en inmediaciones del Hospital Perrando de Resistencia. Él, con una ganzúa, intentaba forzar el llavero de una moto estacionada y fue detenido de inmediato.

La policía incautó la ganzúa y se inició una causa de “supuesto robo en grado de tentativa”. Además, la motocicleta, de 110 cilindradas, pertenecía a una Cabo de Policía de la misma unidad que lo detuvo.

