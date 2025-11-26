EL GOBIERNO PROVINCIAL RATIFICA QUE CUMPLIÓ CON TODAS LAS OBLIGACIONES DE FINANCIAMIENTO DEL TRANSPORTE

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El ministro de Infraestructura, Hugo Domínguez, destacó que el Gobierno “cumple con su parte” y subrayó que ahora “las empresas deben garantizar la prestación del servicio para los ciudadanos”.

El Gobierno provincial afirmó que ha cumplido con todas sus obligaciones de financiamiento y acompañamiento del sistema de transporte urbano y metropolitano, tras la presentación judicial de Concurso Preventivo realizada por la empresa TCM UTE en el Juzgado Civil y Comercial.

Desde la gestión, se sostiene una política de apoyo constante para garantizar la regularidad del servicio. Como respuesta a la solicitud de respaldo de las empresas ERSA, TCM y San Fernando, el Estado provincial ejecutó una asistencia extraordinaria de 900 millones de pesos para evitar desabastecimientos y asegurar la circulación normal de las unidades.

Señaló además el ministro Domínguez que, desde diciembre de 2023, la Provincia lleva invertidos más de 16.000 millones de pesos en subsidios para mantener las unidades en circulación y evitar incrementos abruptos en el valor del boleto.

Actualmente, el Estado provincial sostiene el sistema con casi 1.970 millones de pesos mensuales, mayormente aportados por la Provincia y complementados por un aporte minoritario de Nación. En paralelo, la Subsecretaría de Transporte convocó a Audiencias Públicas para definir la Tarifa Técnica del servicio. Se realizarán el 10 de diciembre en Resistencia y el 12 de diciembre en Fontana, con el objetivo de asegurar un proceso transparente y basado en información técnica.

Desde el Ministerio se recordó que desde 2023 se impulsa un plan de revisión y optimización de trazas y líneas para mejorar la eficiencia del servicio sin perjudicar a los usuarios. Este trabajo se desarrolla junto a las empresas mediante mesas técnicas, charlas y espacios de coordinación que ya comenzaron a arrojar resultados positivos.

Relacionado