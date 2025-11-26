EL INTENDENTE PÍO SANDER SE REUNIÓ CON INTEGRANTES DE UNICEF Y DEL EQUIPO PROVINCIAL DE MUNA

También participaron Cecilia Ferreyra y Marcelo Barrios, de la Subsecretaría de Municipios de la Provincia del Chaco

El intendente Pío Sander mantuvo una importante reunión con integrantes de UNICEF, entre ellos Nicolás Alfieri y Lucía Ragone, quienes forman parte del Equipo de Coordinación de MUNA (Municipio Unido por la Niñez y Adolescencia)

Esta visita se da en el marco del recorrido que UNICEF y el equipo provincial realizan por los cinco municipios del Chaco: Juan José Castelli, San Bernardo, Resistencia y Fontana, iniciando hoy la primera jornada de trabajo

El Chaco se encuentra en un momento clave, ya que los municipios están transitando su segundo año de implementación de los tres contemplados en sus planes de acción

En el caso de Castelli, se destacó el firme compromiso del intendente Pío Sander y su equipo para continuar avanzando hacia el tercer año de implementación en las dos líneas temáticas priorizadas por el municipio:

A nivel nacional, la iniciativa MUNA cuenta con 160 municipios de 10 provincias, todos comprometidos en priorizar a la niñez y la adolescencia en sus agendas locales

A la reunión se sumó el equipo de Familia, Igualdad y Género, encabezado por Solange Sander, y el coordinador de Juventudes, Nicolás Gómez. Además participaron el secretario de Gobierno Ismael Pablo Barnes y la concejal Cynthia Beatriz Frías

Durante el encuentro se dialogó sobre los desafíos que se vienen abordando junto a las instituciones educativas de la ciudad mediante talleres y charlas destinadas a las y los adolescentes

Las y los participantes coincidieron en que, aunque los contextos pueden ser diferentes, las problemáticas de las y los jóvenes son similares, por lo que resulta fundamental continuar trabajando de manera articulada

Se destacó además que Castelli se diferencia por el compromiso del intendente, quien expresó su preocupación y la total disposición del municipio para seguir profundizando estas acciones