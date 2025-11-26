EL MUNICIPIO REAFIRMA SU COMPROMISO DE COLABORAR CON INSTITUCIONES
PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080
La Secretaría de Obras Públicas continúa colaborando con las instituciones locales . En esta oportunidad, se realizan importantes trabajos de pintura y mantenimiento en el CIC, una de las instituciones más emblemáticas de la ciudad, donde funcionan diversas oficinas estatales y donde diariamente concurren cientos de vecinos y vecinas.
Las tareas ejecutadas tienen como objetivo renovar la imagen del edificio, mejorar su estética y brindar un espacio más agradable y funcional tanto para el personal como para quienes asisten en busca de atención.
Desde el municipio reafirmamos nuestro compromiso de colaborar con las instituciones del medio, entendiendo que fortalecer estos espacios es fortalecer también a toda la comunidad.