Mié. Nov 26th, 2025

EL MUNICIPIO REAFIRMA SU COMPROMISO DE COLABORAR CON INSTITUCIONES

By Redaccion 35 minutos ago

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

La Secretaría de Obras Públicas continúa colaborando con las instituciones locales 🤝. En esta oportunidad, se realizan importantes trabajos de pintura y mantenimiento en el CIC, una de las instituciones más emblemáticas de la ciudad, donde funcionan diversas oficinas estatales y donde diariamente concurren cientos de vecinos y vecinas.
🎨 Las tareas ejecutadas tienen como objetivo renovar la imagen del edificio, mejorar su estética y brindar un espacio más agradable y funcional tanto para el personal como para quienes asisten en busca de atención.
🌟 Desde el municipio reafirmamos nuestro compromiso de colaborar con las instituciones del medio, entendiendo que fortalecer estos espacios es fortalecer también a toda la comunidad.

Deja un comentario

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com