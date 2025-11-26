ATACARON A DOS SOLDADOS DE LA GUARDIA NACIONAL CERCA DE LA CASA BLANCA: ESTÁN GRAVES

WASHINGTON.- En un violento episodio que encendió alarmas en Washington, dos soldados de la Guardia Nacional resultaron heridos por disparos este miércoles en el centro de la capital, a pocas cuadras de la Casa Blanca, confirmó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), que informó que un sospechoso fue detenido.

El tiroteo ocurrió en la intersección de la calle 17 y la I, muy cerca de la emblemática plaza Lafayette -frente a la residencia presidencial- y de la estación de subte Farragut West. El presidente Donald Trump señaló en su red Truth Social que ambos miembros de la Guardia Nacional y el tirador están heridos de gravedad.

“El animal que disparó a los dos guardias nacionales, ambos heridos de gravedad y ahora en hospitales separados, también está herido de gravedad, pero, a pesar de todo, pagará un precio muy alto. Que Dios bendiga a nuestra Gran Guardia Nacional y a todas nuestras Fuerzas Armadas y del orden. Son personas verdaderamente extraordinarias. Yo, como presidente, ¡estoy con ustedes!“, señaló el mandatario.

El Departamento de Policía Metropolitana indicó que sus agentes estaban respondiendo a un “incidente crítico” en la zona e instó al público a evitar el área.

“La Casa Blanca está al tanto y monitorea activamente esta trágica situación. El presidente ha sido informado”, declaró la vocera del mandatario, Karoline Leavitt. El mandatario se encuentra en Palm Beach, Florida, para el feriado del Día de Acción de Gracias, que se celebra mañana.

En tanto, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, declaró que su departamento estaba trabajando con las autoridades locales para recabar más información.

La presencia policial, del Servicio Secreto y de agentes del Departamento de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos se intensificó rápidamente, con calles y veredas bloqueadas y vehículos de emergencia que llegaron al lugar del tiroteo. Muchos curiosos se acercaron a la esquina de la Plaza Farragut, con miembros de la Guardia Nacional que custodiaban el parque.

La Guardia Nacional no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios. Las circunstancias del tiroteo no estaban claras de momento.

Tim Moye, de 48 años, se dirigía a una tienda por la calle K cuando oyó cinco disparos. “Supe de inmediato que eran tiros. Vivo en Albany, Georgia, y oímos eso constantemente”, dijo, citado por The New York Times.

Moye señaló que estaba en Washington para el Día de Acción de Gracias para visitar a su hijo, que trabaja en la Casa Blanca. “Vi a un montón de gente correr en cuanto oyeron los disparos”, relató.