Manuel Adorni presidió el Consejo de Mayo en Casa Rosada: no logró acuerdo con la CGT

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, recibió este miércoles en Casa Rosada a los miembros del Consejo de Mayo para lo que sería una de las últimas reuniones antes de que el Ejecutivo envíe al Congreso su proyecto de reforma laboral con la intención de tratarlo en sesiones extraordinarias.

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, participó de la reunión como representante del Ejecutivo, y a él se sumaron el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, por las provincias; Carolina Losada, por el Senado; Cristian Ritondo, por la Cámara de Diputados; el secretario general de la UOCRA (y representante de la CGT), Gerardo Martínez, por los sindicatos; y el presidente de la UIA, Martín Rappallini, por los empresarios.

La conversación no llegó a un puerto concreto sino que se extendió en debates por los proyectos oficialistas de la ley de Presupuesto 2026 y las reformas laboral y tributaria, que serán presentados el 9 de diciembre, un día antes de que se renueve el Congreso y adquiera una impronta libertaria.

durante el encuentro «estaban con la revisión legal de algunos de los puntos», en referencia a los ejes de la reforma laboral en la que Javier Milei, Luis Caputo y compañía ya confían para la segunda mitad de su gestión. Fuentes del Gobierno confirmaron al sitio A24 que, en referencia a los ejes de la reforma laboral en la que Javier Milei, Luis Caputo y compañía ya confían para la segunda mitad de su gestión.

Si el plan de Manuel Adorni era cerrar la cuestión este miércoles entonces tendrá que prever otra línea de tiempo porque Martínez emergió de la reunión del Consejo de Mayo convencido de que los gremios no aceptarán el proyecto de reforma laboral.