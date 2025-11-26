JUZGADO DE PAZ DE NAPENAY: COORDINARON ACCIONES VINCULADAS AL PROCEDIMIENTO CONTRAVENCIONAL EN MATERIA DE NOCTURNIDAD

La justicia de paz y faltas de Napenay y la policía coordinaron una serie de medidas vinculadas con la nocturnidad. En el encuentro acordaron un plan de acción conjunto orientado al control, prevención y trabajo articulado entre las instituciones que participan de los procedimientos contravencionales. De esta manera cumplieron con lo establecido en el memorándum «Nocturnidad».

En el encuentro, desarrollado en el Juzgado de Paz y Faltas local estuvieron presentes la jueza Andrea Breidenstein, la secretaria Maida Mielnichuk, el intendente Juan Javier Ayala, la oficial principal de la Comisaría de Napenay, Silvina Isabel Araya Díaz; el oficial subayudante Lucas Gabriel Martínez; el sargento primero Osvaldo Martín Cabrera; la directora del Puesto Sanitario ?Guillermo Rawson?, Romina Ayala, y la directora del Centro de Jubilados, Ramona Antonia Luna.