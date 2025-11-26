Río Negro: tres miembros de una familia menonita murieron arrastrados por la corriente

Un día de descanso en medio de la naturaleza terminó en tragedia para una familia de la comunidad menonita que se había asentado recientemente en la región del Valle Medio, Río Negro. Todo se desencadenó luego de que la hija menor decidiera meterse al río para refrescarse, cuando fue arrastrada por la corriente. Su padre y su hermano intentaron salvarla, pero los tres murieron ahogados.

La familia Neufeld, parte de la Colonia Menonita de Guatraché, había llegado el domingo a pasar el día junto a sus suegros y otros dos matrimonios en el campo La Asunción, próximo a la Ruta Provincial 53 camino a Guardia Mitre. Hacía pocas semanas se habían instalado en el Valle Medio.

En medio del intenso calor, Ana Neufeld, de 16 años, ingresó al agua, pero perdió la estabilidad y fue arrastrada por la corriente del río negro.

Jacobo, de 50 años, y su hermano mayor David, de 20, se arrojaron al agua para intentar salvarla, pero ambos corrieron el mismo destino y tampoco lograron salir. La adolescente llegó a pedir auxilio.

El alerta por la desaparición de los tres miembros de la familia menonita lo dio un trabajador metalúrgico que se encontraba en la zona y se acercó a la Comisaría 20 alrededor de las 16.15 para denunciar lo sucedido. inmediatamente se montó un operativo de búsqueda en la zona comandado por efectivos de Prefectura Naval, Prefectura de Carmen de Patagones y San Antonio Oeste, y Bomberos Voluntarios de General Conesa.