SE CONOCE EL VEREDICTO CONTRA LA PAREJA ACUSADA DE HABER TORTURADO Y ASESINADO A SU BEBÉ EN BERAZATEGUI

Yésica del Carmen Aquino, y su pareja, Roberto Carlos Fernández, están acusados por el brutal crimen de León Aquino. (Foto: gentileza Ayelén Aquino).

Hoy al mediodía, el Tribunal Oral N° 1 de Quilmes dará a conocer el veredicto en el juicio contra Yésica Aquino y Roberto Fernández, la pareja acusada de haber matado a su hijo León tras someterlo a un calvario de 18 meses en su casa, en la localidad bonaerense de Berazategui. Podrían recibir prisión perpetua.

“Hice lo que pude, es mi sangre, no fui una buena mamá”, dijo Aquino el lunes en sus últimas palabras ante el tribunal. Y agregó: “No busqué la muerte. Si tomaba alcohol y lo mordí un poco más fuerte alguna vez, fue un simple juego, no fue un asesinato. No maté a mi hijo”.

Por su parte, Roberto Fernández, pareja de la mujer, insistió: “Soy inocente, yo no soy el monstruo que describieron, los traté bien”.

Yésica Aquino, mamá de León Aquino, imputada por el crimen del bebé de 18 meses. (Foto: TN).

Las defensas, en tanto, pidieron la absolución de ambos. La abogada de Fernández, Mercedes Bussola, argumentó que la fiscalía no pudo probar la acusación y que los pinchazos podrían haberse producido en el hospital. También sostuvo que los moretones podrían ser consecuencia de intervenciones médicas y no de maltrato.

Por su parte, el defensor de Aquino, Ignacio Tranquilini, planteó que la madre no buscó la muerte de su hijo y que lo llevó al hospital al notar que no respiraba. Solicitó la absolución o, en su defecto, que se la condene por “homicidio preterintencional” o “abandono de persona seguido de muerte agravado por el vínculo”.

Los estremecedores testimonios y la acusación fiscal

Según la fiscal María de los Ángeles Attarian Mena, el pequeño fue víctima de golpes de puño, mordeduras y pinchazos, y llegó a tener una aguja de coser oxidada de 2,5 centímetros alojada en la espalda, lo que le provocó una infección mortal.

“Todo sucedió en un ambiente donde había muchas criaturas”, remarcó la fiscal, que también valoró el llamado al 911 de la hermana de Aquino y los testimonios de otros menores que vivían atemorizados.

Durante el juicio, una de las hermanas de la acusada relató el calvario que vivía León: “Le ponían pan con hormigas en la boca; le metían el chupete hasta la garganta”.

Otra de las hijas llegó a suplicar a la policía que los sacara de esa casa. Para la fiscalía, no se trató de hechos aislados, sino de un “enlace armónico” que demuestra el maltrato sistemático.

Attarian Mena sostuvo que hay “sobradas pruebas” para demostrar la responsabilidad de Aquino y Fernández en la muerte del bebé. Por eso, pidió prisión perpetua para la madre como coautora de “homicidio calificado por el vínculo, alevosía y ensañamiento”, y la misma pena para Fernández por “homicidio calificado por alevosía y ensañamiento”.