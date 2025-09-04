PLAN PROVINCIAL DE SEGURIDAD: SE PRESENTÓ LA NUEVA DIVISIÓN “PATRULLA FLUVIAL” DE LA POLICÍA DEL CHACO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El acto incluyó la presentación de embarcaciones que la nueva unidad utilizará para el control y patrullaje de todos los ríos interiores de la provincia y los de frontera, aportando al combate frontal del narcotráfico, el crimen organizado y la Trata de Personas.

El gobernador Leandro Zdero entregó, este jueves, junto a la vicegobernadora Silvana Schneider y al ministro de Seguridad, Hugo Matkovich, embarcaciones para la nueva división de la Policía del Chaco “Patrulla Fluvial”, destinada a la lucha contra el narcotráfico, la Trata de Personas y el cuidado de la fauna chaqueña. “Esto forma parte de un Plan Estratégico de Seguridad, que desde el minuto uno de asumir la gestión, pretendía establecer una guía de acciones para todos los chaqueños, porque si no, no es posible”, ratificó el primer mandatario provincial.

En el marco de la entrega, realizada en la Plaza 25 de Mayo de Resistencia, con la presencia del Jefe de la Policía del Chaco, Fernando Romero, el Gobernador enfatizó: “No hay lugar para la improvisación, por ello, esta División se ocupará del tema específico del combate al narcotráfico, el contrabando, la trata, y todas las acciones que se cometen en el marco de un delito”, aclarando que la misma operará en aguas de nuestra provincia e inclusive en áreas de frontera. “Creamos esta fuerza con el objetivo de reforzar la seguridad, el control y la presencia estatal sobre la hidrovía Paraná-Paraguay, así como otros cursos fluviales estratégicos de la provincia”, insistió el Jefe del Ejecutivo chaqueño, haciendo hincapié en la articulación “con todas las áreas”, desde la Policía, la Rural, a áreas específicas, y también de jurisdicción Federal.

Entre otras cuestiones, el Gobernador insistió con que “esta división tiene una tarea específica, por lo cual el personal que va a estar trabajando es un personal que está capacitado”, destacando también el “trabajo ordenado y articulado con las fuerzas federales, que no existía hace rato”. “Para nosotros esta es una tarea fundamental. La estamos haciendo en vía terrestre, y también todo lo que ingrese por agua”, concluyó Zdero.

Funciones y articulación

La Unidad Fluvial cumplirá funciones claves de patrullaje, control, fiscalización, protección de la fauna y prevención del delito en la zona ribereña chaqueña. La operación de las embarcaciones y el despliegue territorial estará a cargo de distintas dependencias especializadas de la Policía del Chaco, como el Cuerpo de Operaciones Especiales (COE), la Dirección General de Consumos Problemáticos, la Dirección General de Policía Rural y Ambiental y Dirección General de Investigaciones.

Cada una contará con una embarcación propia, dotada de grupos tácticos armados y altamente capacitados, preparados para intervenir ante situaciones de alto riesgo. Estos efectivos estarán provistos de armamento de última generación, y serán desplegados como fuerza de apoyo o respuesta inmediata en casos de intervención crítica o emergencia.

Zonas de patrullaje

El ministro de Seguridad Matkovich señaló que la idea es garantizar presencia policial no solo en los ríos Paraguay y Paraná, sino también en el interior provincial, en el límite con Formosa. “Las dos lanchas de mayor porte estarán destinadas a esta zona, en lo que hace la confluencia con el Paraguay y nuestra provincia hermana de Corrientes”, sostuvo. “Vamos a tener cobertura en todo el Río Bermejo con el fin de evitar no solo el ingreso de estupefacientes y drogas, sino también impedir la trata de personas y cuidar nuestra fauna”, agregó.

Las embarcaciones intervendrán en la Isla del Cerrito, donde realizarán un control y patrullaje permanente de la zona turística y fronteriza; la zona Norte del Chaco (Sauzalito, Fortín Lavalle y otras localidades limítrofes con alto valor geopolítico); Villa Río Bermejito, donde estarán dispuestas en el balneario y la zona turística costera; Puerto Eva Perón, ya que es considerada una localidad rural estratégica sobre el río Bermejo y el Gran Resistencia ya que cuenta con influencia directa del río Negro y otras vías navegables menores.

Trabajo coordinado con Prefectura Naval

El jefe de la Policía del Chaco, Fernando Romero contó que una de las unidades entregadas está fuertemente artillada con la misión y función de patrullar los ríos de la provincia sin entorpecer jurisdicción nacional como lo es la prefectura naval. “Es la primera vez que la Policía del Chaco contará con una unidad específica para cumplir misiones de combatir el narcotráfico, el contrabando y el abigeato”, destacó.

Asimismo, explicó que se trabajará de manera coordinada con Prefectura Naval, cubriendo diferentes zonas sin superponerse. “Vamos a estar en constante comunicación ya que todas las lanchas cuentan con antena satelital, sabemos que la droga entra por el agua a la provincia por lo que para nosotros es cerrar ese cinturón que tenemos en rutas y montes para fortalecer los trabajos y la presencia de la policía”, concluyó.

Participaron del acto de presentación y entrega el subjefe de la Policía del Chaco, Manuel Silva; el Procurador General de la Provincia, Jorge Canteros; el Director Ejecutivo del Centro de Análisis, Comando y Control (CEAC), Cristian Durand; el ministro de Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos, Jorge Gómez; el ministro de Hacienda y Finanzas, Alejandro Abraam y la secretaria General de la Gobernación, Carolina Meiriño; el intendente de Fontana, Fernando Cuadra; integrantes de las Fuerzas Federales; del Cuerpo de Operaciones Especiales de la Policía de la provincia del Chaco (COE); referentes de la Brigada Operativa Ambiental (BOA); y funcionarios del Ministerio de la Producción y el Desarrollo Económico.

