PEAJE MAKALLE EN OPERATIVO INTERFUERZA LANZADO RECIENTEMENTE SECUESTRAN CAMIONETA CON PEDIDO ACTIVO

Con este vehículo son 129 los secuestrados en distintos operativos a lo largo y ancho del territorio provincial.

Esta mañana en el Puesto de Control ubicado en la Ruta Nacional Nº 16 kilómetro 59.8 los agentes viales lograron incautar un camioneta Toyota SW4, la cual tenía un pedido de secuestro.

Cerca de las 10 los uniformados detuvieron la marcha del vehiculo el cual era conducido por un joven de 24 años y acompañado por otro de 22, a quienes se les solicito documentación personal como asi también del rodado.

Al verificar los documentos del rodado, los policías pudieron observar que en los números en las partes de la camioneta tenían anomalías, todo ello realizado por el Verificador Policial.

Ante esto, el personal secuestró el vehículo y demoró a ambos ocupantes para posteriormente trasladarlos a la comisaria jurisdiccional.

Se pudo saber que la camioneta tenía un pedido activo de la Comisaria La Plata en una causa por “Supuesto Hurto Automotor”.

