LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS REPUSO LOS CABLES QUE HABÍAN SIDO SUSTRAÍDOS EN EL PARQUE 3 DE OCTUBRE.

Ante la ola de robos de cables que viene sufriendo la ciudad, el intendente Pío Sander y el secretario de Obras Públicas, Lucas Rach, tomaron cartas en el asunto y se decidió elevar las líneas del tendido eléctrico del alumbrado público.

👉 “Creemos que de esta manera será más difícil dañar la propiedad de la ciudad. Estas acciones perjudican a los vecinos, dejando áreas oscuras e inseguras. Lo más importante es que la comunidad se involucre, denunciando y alertando sobre la presencia de personas sospechosas. Solo así estaremos protegiendo el patrimonio de la ciudad y contribuyendo como ciudadanos que queremos vivir en una ciudad ordenada y segura. Debemos saber que un lugar iluminado es más seguro y permite prevenir ilícitos y accidentes”, finalizó el secretario.

Además, se realizaron tareas de mantenimiento con cuadrillas de pintores que le dieron un toque especial al lugar, mejorando su aspecto para el disfrute de todos los vecinos.

