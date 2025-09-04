ACOMPAÑAMOS EN EL DOLOR A GUSTAVO GALLINGER POR LA PERDIDA DE SU MADRE

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El equipo de Pórtico Multimedio expresa sus más sentidas condolencias a Gustavo Gallinger, colega y director de Castelli en Línea, ante el fallecimiento de su querida madre, Elena Hermann.

Acompañamos a Gustavo y a su familia en este doloroso momento, elevando una oración por el eterno descanso de Elena y enviando fuerza y consuelo a sus seres queridos.

Nuestras condolencias.

