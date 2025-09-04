MURIÓ A LOS 91 AÑOS GIORGIO ARMANI, EL DISEÑADOR QUE REVOLUCIONÓ LA MODA ITALIANA

Giorgio Armani, un pionero del prêt-à-porter de Milán que revolucionó la moda con looks desestructurados, murió el jueves a los 91 años, confirmó su casa de moda.

Armani falleció en su domicilio, “rodeado de sus seres queridos”, informó la empresa en un comunicado: “Con una tristeza infinita, el Grupo Armani anuncia el deceso de su creador, fundador y motor infatigable: Giorgio Armani“.

El diseñador no pudo presentarse a sus desfiles de junio debido a una enfermedad no revelada. Estaba planeando un gran evento para celebrar los 50 años de su emblemática casa de moda, Giorgio Armani, durante la Semana de la Moda de Milán de este mes.

Armani, un adicto al trabajo

El diseñador había revelado que su mayor arrepentimiento en la vida era “pasar demasiadas horas trabajando y no suficiente tiempo con amigos y familiares”.

“Hoy, con profunda emoción, sentimos el vacío dejado por quien fundó y nutrió esta familia con visión, pasión y dedicación, pero es precisamente en su espíritu que nosotros, los empleados y los miembros de la familia que siempre hemos trabajado junto al Sr. Armani, nos comprometemos a proteger lo que él construyó y a llevar su empresa adelante en su memoria, con respeto, responsabilidad y amor” señaló su marca.

Armani fue CEO y director creativo hasta su muerte y dijo en su última entrevista el pasado fin de semana: “Mi mayor debilidad es que tengo el control de todo”.

La modernidad italiana

Armani era sinónimo de estilo y elegancia italianos modernos. Combinó el talento del diseñador con la perspicacia de un hombre de negocios, dirigiendo una empresa que facturaba unos 2.300 millones de euros (2.700 millones de dólares) al año.

Armani era famoso por supervisar cada detalle de su colección y cada aspecto de su negocio, desde la publicidad hasta arreglar el cabello de las modelos mientras salían a la pasarela.

El sábado y el domingo se realizará un funeral en Milán, dijo la compañía, seguido de un funeral privado en una fecha no especificada.