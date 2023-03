SE APROBO DE MANERA UNANIME, EL PRYECTO DEL DIPUTADO JUAN JOSE BERGIA, PARA EXIMISION DE IMPUESTOS A LAS FAMILIAS QUE ALQUILEN O COMPREN UNA CASA O DEPARTAMENTO, POR PRIMERA VEZ.

El Parlamento chaqueño sancionó por unanimidad la iniciativa del diputado, Juan José Bergia, que modifica un artículo del Código Tributario Provincial para eximir del Impuesto de Sellos a locatarios de bienes inmuebles destinados a vivienda única, siempre que no resulten titulares dominiales de inmuebles. “Este es un mecanismo que va a aliviar costos para alquilar o comprar una vivienda”, afirmó el legislador del NEPAR.

En este sentido Bergia destaco que: «Tener una vivienda es una meta pendiente para muchos chaqueños, no solo para la clase medida sino para la clase vulnerable».

El diputado Bergia agradeció a la Comisión de Hacienda el despacho unánime para la iniciativa. Aseguró que esta modificación “va a permitir a las familias que van a alquilar alivianar los costos que implica obtener un techo”.

“Nuestra Constitución es clara cuando plantea que el Estado provincial debe garantizar viviendas dignas. En ese concepto, con efecto de gran alcance, siempre hay ciudadanos que no pueden lograr tener una vivienda por más que se construyan a través de Nación o de Provincia. Esto es una mano para aquellos jóvenes que intentan tener una casa, o quienes vienen a estudiar”, aseguró en sus fundamentos en el Recinto.

“Hay aumento de alquileres, de expensas. Y el otro día leí que una familia debe ahorrar 380 sueldos completos para tener una vivienda, una casa propia. El costo de un departamento de 60 m2 vale 45 millones de pesos. Chaco es una de las provincias más beneficiadas con viviendas en todo este tiempo”, sostuvo y remarcó, no obstante, la imposibilidad de acceso para muchas familias.

De esta manera buscamos aportar una herramienta para facilitar el acceso a la vivienda y la vida digna de los chaqueños y las chaqueñas.

Relacionado