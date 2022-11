SCALONI ADMITIÓ QUE EVALÚA CAMBIOS PARA JUGAR CONTRA MÉXICO Y ASEGURÓ QUE MESSI ESTÁ BIEN: «QUE LA GENTE CONFÍE»

Enviar mensajes, videos, reclamos al 3644404921 – 3644405972.

El DT de La Albiceleste habló en la conferencia previa al choque con el equipo de Gerardo Martino, que será decisivo para clasificar a la segunda fase del Mundial de Qatar 2022.

Sobre el estado anímico de los jugadores, el técnico campeón de la última Copa América indicó: «El estado anímico es cómo debe ser. El primer día es chocante, pero al otro día te levantas y pensás en el siguiente partido. Siempre dije que había que estar preparado para este golpe. Necesitamos el apoyo de todos. Yo soy el primero que estaba preparado, esto es fútbol. Es normal que pase. Estoy tranquilo que vamos a dejar la vida y jugar nuestro fútbol».

Ante la consulta sobre el gol anulado a Lautaro Martínez, Scaloni respondió: «El VAR es semiatomático y poco se puede hacer. No podemos tomarlo como excusa que no ganamos por eso. Es para todos igual. No es excusa».

«No creo que cambien. No estoy en la cabeza del Tata, pero no creo. Hay que sumar puntos e irán falta al menos 4 ó 6. No creo que cambie a raíz de lo que pase en el partido anterior», precisó Scaloni sobre el armado táctico del equipo mexicano.

Luego le recordaron sobre la muerte de Diego Armando Maradona que hoy se cumplen dos años de su fallecimiento. «Es un día triste y esperamos mañana darle una alegría. Nos estará mirando desde el cielo. Cada vez que se cumple un aniversario parece mentira que no esté. Es un día triste, pero esperamos que mañana sea un día alegre y dedicarselo», señaló.

Ante las dudas por el estado físico de Lionel Messi, el DT argentino manifestó: «Messi está bien, al igual que el resto de sus compañeros. Depende de nosotros, hay que confiar. No sé de dónde salió que no entrenó. Incluso hay imágenes de que se entrenó bien. El grupo que jugó hizo mitad de entrenamiento. Está bien y más que nunca necesitamos de todos. Seguramente vaya todo bien. A nivel físico está bien, a nivel moral también».

«Anímicamente, más allá del primer día, porque el golpe afecta, la reacción es inmediata. Ahora hay que levantarse, y este grupo está capacitado. No tenemos dudas de cómo vamos a afrontar el partido. Buscamos alternativas, es posible que haya variantes. Lo decidiremos hoy», finalizó Scaloni.

