DIPUTADOS APROBÓ EL PROYECTO DE «ALCOHOL CERO» AL VOLANTE

La Cámara de Diputados aprobó ayer, en una sesión especial, los proyectos de «alcohol cero» al volante para prohibir conducir vehículos con cualquier nivel de concentración de alcohol en sangre, y el reconocimiento a la lengua de señas como natural y originaria en todo el país.

El plenario legisladores deliberó desde el mediodía hasta minutos después de las 23, y sancionó también dos iniciativas sobre salud destinada a fijar los procedimientos para la atención de mujeres y personas gestantes frente a la muerte perinatal y para ampliar el programa sobre cardiopatías médicas.

La sesión impulsada por el Frente de Todos se inició a las 11.50 con un tiempo dedicado a los homenajes y a las cuestiones de privilegio y en esa ocasión se recordó a la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, quien falleció el domingo pasado a los 93 años.

Pero ese homenaje tuvo un duro contrapunto entre los diputados del Frente de Todos y el diputado de derecha José Luis Espert, que cuestionó en duros términos la trayectoria de Bonafini, lo que generó el rechazo de los oficialistas.

Espert -que pidió en Labor Parlamentaria participar de ese homenaje- afirmó que «la muerte de ningún ser humano puede festejarse», expresó sus condolencias a sus familiares, pero añadió: «Nos encontramos aquí representantes del pueblo, que dijeron que fue una suerte de prócer de los derechos humanos y nosotros no vamos a honrar el fraude, ni la corrupción. No vamos a honrar a una persona que fue una verdadera deshonra».

Las afirmaciones de Espert provocaron reacciones de los diputados del FdT y varias cuestiones de privilegio, entre ellos la presentada en el recinto por el jefe de la bancada oficialista, Germán Martínez.

Tras concluir el tramo de cuestiones de privilegio y luego de tres horas de iniciada la sesión, los diputados sancionaron el primer punto del tema que fue el reconocimiento a la Lengua de Señas Argentina (LSA) como una lengua natural y originaria en todo el territorio nacional.

La iniciativa fue sancionada con el respaldo de 229 votos, aportados por el Frente de Todos, Juntos por el Cambio, Interbloque Federal, Provincias Unidas, Movimiento Popular Neuquino, Ser, Frente de Izquierda, la Libertad Avanza y Avanza la Libertad.

La presidenta del cuerpo, Cecilia Moreau, anticipó al finalizar la votación que hoy mismo se enviará el proyecto aprobado por unanimidad al Senado Nacional y luego celebró la media sanción junto a las ONG de Personas Sordas y/o Mudas.

Otro de los temas centrales que se trataron en la sesión fue el proyecto que reforma la Ley de Tránsito para reducir de 0,5 a 0 miligramos la cantidad de alcohol por litro de sangre que puede tolerarse para conducir.

La iniciativa fue sancionada, con 195 afirmativos, 19 en contra y cuatro abstenciones, estas dos últimas expresiones provenientes mayoritariamente de diputados de provincias con actividad vitivinícola.

Esta norma ya se aplica en doce provincias del país y unas cuarenta ciudades.

Durante la sesión, el plenario legislativo aprobó por amplia mayoría y envió al Senado el proyecto de ley que fija los procedimientos médico-asistenciales para la atención de mujeres y personas gestantes frente a la muerte perinatal.

La iniciativa cosechó 216 votos a favor y solo uno en contra, el del macrista neuquino Francisco Sánchez, que marcó un contraste con el discurso de su compañera de bloque Camila Crescimbeni, que hace semanas sufrió el fallecimiento de un hijo y que durante el debate realizó un emotivo discurso en favor del proyecto.

Otra iniciativa vinculada a la salud que se sancionó fue el proyecto para ampliar el programa nacional de Cardiopatías Congénitas, una de las principales causas de mortalidad infantil durante el primer año de vida.

El plenario legislativo aprobó esta iniciativa por 209 votos, que fueron aportados por el Frente de Todos, Juntos por el Cambio, los interbloques Federal, Provincias, Movimiento Popular Neuquino, la izquierda y Avanza la Libertad, mientras que hubo dos votos en contra de la bancada conducida por Javier Milei.

Además, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley por el cual el Estado Nacional traspasa a la provincia de Córdoba el predio que ocupa el Espacio para la Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos, excentro clandestino de detención La Perla, ubicado en el departamento Santa María de Córdoba.

El plenario legislativo aprobó, por 210 votos a favor y 3 en contra, la transferencia de este terreno donde funcionó La Perla, en una votación conjunta con la transferencia de otros terrenos del Estado Nacional a otras provincias o municipalidades.

La iniciativa girada al Senado fue presentada por el presidente de Córdoba Federal, Carlos Gutiérrez, y la exlegisladora y actual senadora Alejandra Vigo.

Otro de los proyectos sancionado fue una reforma de la ley de residuos peligrosos para aumentar las penas para los infractores de la norma y estableció montos que oscilan entre 900 a 900.000 Unidades fijas, que en la actualidad serían 115 mil pesos a 115 mil millones de pesos.

También se aprobó por 209 contra 3 votos el proyecto que transfiere al Municipio el dominio de los terrenos del Puerto Nuevo de Paraná, ubicado sobre calle Liniers de la capital provincial.

En ese sentido, la diputada del FDT Blanca Osuna señaló que este proyecto «da continuidad a una política de recuperación del borde costero y del acceso al río”.

Otro de los proyectos aprobados es la iniciativa impulsada por el diputado nacional del FdT por San Juan José Luis Gioja para establecer que el feriado nacional del 17 de agosto, día del paso a la inmortalidad del Padre de la Patria, general don José de San Martín, no sea trasladable.

Carignano agradeció a los diputados por la media sanción

El director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), Pablo Martínez Carignano, agradeció hoy la aprobación, por parte de la Cámara de Diputados, del proyecto de alcohol cero para conducir, y se mostró confiado en que el Senado complete su trámite legislativo.

“Continuamos recorriendo este camino que comenzamos hace más de un año y medio, convencidos de que el alcohol cero al volante es fundamental para tener un país más seguro en materia de seguridad vial», dijo el funcionario, tras presenciar desde el recinto el tratamiento del proyecto.

Para el titular de la ANSV, «esta media sanción que le dieron hoy los diputados de la Nación al proyecto de ley de la ANSV nos demuestra que no estamos equivocados”

“Estamos muy agradecidos con los legisladores por su compromiso con la vida y con todos los familiares de víctimas de tránsito y distintas fundaciones y asociaciones por el esfuerzo y acompañamiento para lograr este avance tan importante en el Congreso», agregó.

Por último, remarcó: «Ahora resta esperar que la Cámara de Senadores vote en el mismo sentido para lograr una ley histórica y necesaria para disociar definitivamente al alcohol de la conducción en la Argentina”.

