SCALONETA COMPLETA: ANGEL CORREA Y THIAGO ALMADA LLEGARON A QATAR Y LA SELECCIÓN TIENE OTRA VEZ 26 JUGADORES

Los reemplazantes de Nicolás González y Joaquín Correa se encuentran a disposición de Lionel Scaloni.

A tres días de su debut en el Mundial de Qatar 2022, la Selección Argentina amaneció este sábado con una muy buena noticia: Lionel Scaloni ya cuenta nuevamente con 26 jugadores. Angel Correa y Thiago Almada llegaron a Qatar y ya se sumaron a la concentración de la Argentina en la Universidad Nacional. A las 18 (hora local, a las 12 de la Argentina), compartirán su primer entrenamiento con el resto del plantel.

Son los reemplazantes de Nicolás González (desgarro) y de Joaquín Correa (tendinitis de rodilla), las bajas de último momento que tuvo el conjunto nacional en la noche del jueves pasado. Ambos fueron desafectados luego de los estudios médicos que constataron sendas lesiones.

De inmediato, el entrenador y su grupo de trabajo debieron definir a quiénes convocaban y finalmente optaron por dos que estaban en la lista de jugadores reservados, quienes fueron comunicados vía telefónica para que se suban al avión cuanto antes.

Correa y Almada así lo hicieron y luego de un largo viaje y un par de escalas arribaron a Doha. «Estaba en el dentista cuando me llamaron y empecé a los gritos. Llamé a mi familia. No me lo esperaba la verdad», dijo Almada apenas aterrizó en suelo árabe.

«Justo le había regalado el pasaje a Qatar a mi papá para el día del padre. Y ahora vamos a estar los dos acá. Fue una casualidad. Espero que se me dé una buena Copa y que podamos llevarla a la Argentina. Vivir un Mundial es lo más lindo para un jugador», agregó el jugador del Atlanta United de la MLS que con 21 años es el más joven de los 26.

La casualidad hizo que justo un día antes de recibir el llamado del cuerpo técnico argentino, ambos estuvieran compartiendo un partido de fútbol informal entre amigos ya que comparten representante (Agustín Jiménez).

«Estuvimos jugando un picadito en contra. Y le gané, ja. Se quedó caliente por eso», bromeó Angelito, que es parte de este ciclo y fue campeón de la Copa América y de la Finalissima. «Ojalá sigamos en esa racha que queremos todos los argentinos», sostuvo con cautela.

«Que los hinchas nos sigan apoyando porque vamos a dar lo mejor», aportó Almada a su lado. El ex Vélez había deslumbrado a Scaloni y a sus compañeros en la gira por los Estados Unidos y eso le valió elogios del mismísimo Messi quien lo describió como «pícaro y encarador».

«Lo que dijo Messi sobre mí lo tomé como un halago y como una motivación para seguir esforzándome y alcanzar el nivel en el que están ellos», expresó Thiago, que fue de los últimos en ser llamado por el DT nacido en Pujato y que se termina metiendo a su primer Mundial a último momento.

Ahora sí, la Selección volvió a tener a su delegación completa. ¿Podría haber más cambios en la lista? Scaloni tiene tiempo hasta este lunes (24 horas antes del debut con Arabia Saudita) para realizar modificaciones, únicamente por lesiones constatadas por FIFA o enfermedad. Sin embargo, la idea es no tocar más nada ya que los que arrastraban molestias o se estaban recuperando vienen rindiendo bien.

La Argentina, entonces, parece tener ya todo listo para esperar su primer partido.

Fuente: Clarín