SAUZALITO: ASI QUEDO LA CAMIONETA QUE ENTREGABA AGUA POTABLE,REPUDIO DEL GOBIERNO,PERO SON LOS QUE ALIMENTAN A ESTOS SUPUESTOS LIDERES EN LA ZONA

Asi como se ve en las fotos quedo la camioneta oficial del gobierno lugo de que un grupo de personas muy conocidas en la localidad y tambien por funcionarios provinciales,mas alla de que ahora repudian el hecho donde el chofer de la camioneta corrio peligro su vida ya que fue robado y golpeado,son las mismas personas que alimentan a estos personajes en el Impenetrable.

Le entregaron camionetas para usos personales ya que no realizan ninguna tarea,un tractor que ahora nadie sabe donde esta,siempre reclamando que el gobierno no cumple,pero son los mas benefiados,o al menos el referente que siempre realiza cortes se beneficia,la mayoria no,y tienen de rehen a toda una localidad,como hoy fila de camiones con mercaderias para los negocios varados en la ruta y con peligro de saqueos o de perdidas,o personas que tienen familiares enfermo que no pudieron llegar a Castelli para algun tratamiento.

Tambien,la persona fallecida en la mañana de hoy,Octavio Fernandez,habria muerto por una hemorragia digestiva ya que era alcohólico cronico,pero falta la autopcia final.

Aca una sintesis del informe policial y la denuncia realizada por el empleado de Desarrollo Territorial y Ambiente, y que lleva agua potable a familias zona rural,denuncio que en la fecha, horas 10:00 aproximadamente se encontraba en el sector del lote Nuevo, a bordo de Camioneta el cual posee un acoplado cisterna, perteneciente al Instituto de Colonización, dicho camino se le interpuso una camioneta con vidrios polarizados, propiedad de A. F.(referente local)del cual descendieron 5 personas con el rostro cubierto con pasamontañas y remera, pudiendo reconocer por la fisionomía física que el Chofer,era A.F. observo además que una de las personas el cual descendió del lado del acompañante delantero tenia en su poder arma de fuego tipo escopeta, y lo obligaron a descender tirándolo al suelo donde le propinan golpes en su cuerpo, y sacaron llaves de vehículo, observando que 2 personas suben a la camioneta y se dan a la fuga.

Que,dentro de cabina se encontraba la Cedula de Identificación del Automotor, como así también su celular en el sector de la caja tenia,llevaba un tanque de agua potable de 1000 litros, de material PVC, Una Motobomba marca STILL de 2 tiempo, de 1 ½ pulgadas de entrada y salida, color naranja y gris.

Fue examinado por el Medico en turno quien diagnostico “FLOGOSIS EN REGIÓN AXILAR MEDIA SUPERIOR DERECHA…”. Se informo situación fiscal, se aguarda directivas.