SANTA SYLVINA DAN CON UN HOMBRE QUE TRANSPORTABA MARIHUANA

Fue notificado de la infracción a la Ley 23.737. Secuestran un auto, dinero y el estupefaciente.

El procedimiento ocurrió hoy, alrededor de las 16:00, en inmediaciones de las calles Fray Luis Beltrán y Guillermo Della Savia. Agentes del Servicio Externo, tras tareas investigativas, interceptaron un automóvil que habría estado vinculado a una posible operación de compra y venta de drogas.

Durante la verificación del rodado, realizada ante un testigo y con la autorización de la Fiscalía de Investigación Antidrogas N° 2, los efectivos hallaron un envoltorio plástico con casi 100 gramos de marihuana en forma de cogollos. También se secuestró un teléfono celular, una suma de dinero en efectivo y el vehículo utilizado.

La prueba de campo realizada por personal especializado confirmó que se trataba de cannabis. El conductor de 50 años, fue notificado de su aprehensión y puesto a disposición de la magistratura interviniente.

