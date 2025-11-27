RESISTENCIA UNA MENOR SE HABÍA PERDIDO Y FUE ENCONTRADA SANA Y SALVA

Se trata de una niña de 7 años, fue localizada tras un operativo de búsqueda en la zona.

Este jueves por la tarde, alrededor de las 18:30, efectivos de la Comisaría Cuarta patrullaban la zona de Villa Don Enrique cuando fueron alertados por vecinos sobre una niña que se encontraba perdida.

El personal policial se entrevistó con la menor, una niña de 7 años, quien expresó que se había separado de su madre mientras caminaban por el barrio.

De inmediato, se montó un amplio operativo de búsqueda por Villa Don Enrique y los barrios Intendente Borrini y Municipal. Minutos después, los agentes localizaron a la madre, quien manifestó que su hija se había alejado de su vista accidentalmente.

La menor fue entregada a su progenitora en buen estado de salud.

