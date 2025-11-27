RURALES RECUPERARON COTORRAS Y ALIMENTO BALANCEADO ROBADO

Los dos procedimientos se llevaron a cabo en la Capital de la provincia y San Martín.

En el kilómetro 1030 de la Ruta Nacional N°11, personal del Departamento Seguridad Rural Metropolitana secuestró 28 cotorras que eran transportadas en una caja por dos mujeres en motocicleta. Ambas feron notificadas por supuesta infracción a la Ley 1429-R. Las aves fueron entregadas a la Reserva Natural San Rafael para su rehabilitación y posterior liberación a su hábitat natural.

Mientras tanto, en General San Martín, el Departamento Rural recuperó dos bolsas de alimento balanceado para aves que habían sido sustraídas de un camión. Los sospechosos huyeron al ver a los policías y abandonaron los elementos, que fueron restituidos al damnificado.

