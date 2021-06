SANTA FE: UN JUEZ LIBERÓ A UN ACUSADO DE VIOLACIÓN PORQUE USÓ PRESERVATIVO

El fallo se dictó a pesar de que se constataron lesiones compatibles con abuso sexual en el cuerpo de la víctima.

El juez Rodolfo Mingarini de los Tribunales de Santa Fe dictó un cuestionable fallo en las últimas horas, al dejar en libertad a un albañil que fue acusado de abuso sexual. Según el magistrado, no es «lógico» pensar que el agresor estaba sometiendo a la víctima, porque sino no le hubiese dado tiempo de colocarse un preservativo.

“Podemos pensar que habría habido relaciones forzadas, pero no puedo entender cómo si va a tener relaciones forzadas, empujándola, sometiéndola, se toma el tiempo… no puedo reconstruir cómo hace para colocarse el profiláctico y luego avanzar sobre el cuerpo de la víctima que según lo que está acá, se negaba. La verdad es que ahí es donde me genera la mayor duda”, sostuvo el juez santafesino.

“Realmente es posible que haya habido esta relación no consentida, es posible, pero no tenemos suficiente evidencia para considerarla probable”, expresó Mingarini, justificando su decisión.

Bajo esta premisa, el juez dejó en libertad al acusado, a pesar de que los resultados de las pruebas que realizó el Departamento de Medicina Legal sobre la víctima, constaten lesiones compatibles con un abuso sexual, al igual que las pericias psicológicas. Por otro lado, también se halló material biológico del hombre en el lugar de los hechos.

