SAN MARTIN UN DETENIDO DURANTE UN ALLANAMIENTO: SECUESTRARON UNA TUMBERA

El operativo se realizó bajo una investigación por “Supuestas Lesiones con Arma de Fuego”.

Entre las 07:00 y las 11:00 de este martes, personal de la Comisaría General San Martín realizó varios allanamientos tras una investigación por “Supuestas Lesiones con Arma de Fuego”.

Durante el registro de una vivienda en el barrio Fidelidad, donde fueron recibidos por un joven de 25 años, los agentes secuestraron un arma de fuego de fabricación casera, dos cartuchos calibre 12 y prendas de vestir de interés para la investigación. Además, el ciudadano fue notificado por “Supuesta Infracción al Artículo 189 bis del Código Penal”, y también de una prohibición de acercamiento a la denunciante por 90 días.

Durante el operativo, también fue demorado un joven de 20 años por promover desorden y tornarse agresivo con el personal policial. En su caso, fue notificado por “Supuesta Infracción al Artículo 60° de la Ley Provincial 850-J”.

