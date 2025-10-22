LLEGÓ “CHACOBUS”: CÁMARAS, GPS, APP Y BOTÓN DE PÁNICO PARA MÁS SEGURIDAD Y CONTROL EN LOS COLECTIVOS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El Gobierno del Chaco presentó “ChacoBus”, un sistema integral de seguridad, monitoreo y gestión del transporte público.

ChacoBus es un ecosistema digital que unifica a los tres actores claves del transporte: usuarios, Gobierno y las empresas, mediante tecnología en tiempo real. Permitirá que los pasajeros accedan, a través de una aplicación móvil, al recorrido de los colectivos en tiempo real, mientras que las empresas y el Estado podrán monitorear el funcionamiento del servicio, medir frecuencias y reforzar la seguridad.

El Gobierno provincial, a través de los Ministerios de Infraestructura y Seguridad, la Subsecretaría de Transporte y en articulación con la empresa Ecom Chaco, presentaron este miércoles el nuevo sistema “ChacoBus”, una plataforma integral de gestión y monitoreo del transporte público de pasajeros. “El año pasado el gobernador nos encomendó esta tarea que hoy, con gran satisfacción, estamos presentando para optimizar la prestación del servicio y garantizar mayor seguridad”, destacó el ministro de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, Hugo Domínguez. Del anuncio participaron también el ministro de Seguridad, Hugo Matkovich; el subsecretario de Transporte, Rodolfo Díaz; y el presidente de Ecom Chaco, Adrián Veleff.

En una primera etapa, el sistema se implementará en el área Metropolitana del Gran Resistencia y contará con dos herramientas principales:

-Sistema web de administración y monitoreo: destinado al Gobierno y las empresas para controlar la operación logística y administrativa, desde la asignación de choferes hasta la auditoría de recorridos.

-Aplicación Móvil Ciudadana (ChacoBus App): canal de información directa que permitirá al usuario planificar sus viajes de forma sencilla y conocer en tiempo real la ubicación y horarios de las unidades. Las unidades de transporte estarán equipadas con sistemas de GPS, cámaras duales y botón antipánico. Este último podrá ser accionado en caso de emergencia y se activará automáticamente ante accidentes, conectándose con el Centro Multiagencial de Emergencias para una respuesta inmediata.

“Se trata de un sistema mucho más eficiente para los ciudadanos y más seguro; esto es solo el inicio, porque pretendemos seguir incorporando nuevas tecnologías”, señaló Domínguez.

Por su parte, el ministro Hugo Matkovich subrayó que esta herramienta forma parte del plan integral de seguridad provincial, complementando iniciativas como las garitas seguras, los puntos seguros en plazas y el sistema de videovigilancia urbana. “La tecnología aplicada a la seguridad es una necesidad y una prioridad para nuestra gestión”, aseguró.

En tanto, el subsecretario de Transporte, Rodolfo Díaz, recordó que “a mediados del año pasado esto era una idea y hoy se convierte en una realidad”. Además, resaltó que los usuarios podrán acceder a información en tiempo real sobre recorridos, horarios y frecuencias.

Finalmente, el titular de Ecom Chaco, Adrián Veleff, adelantó que próximamente se incorporará un sistema para que los usuarios puedan pagar el pasaje con cualquier medio de pago, a través de Unicobros del Nuevo Banco del Chaco, coexistiendo con la actual tarjeta SUBE.

“Los usuarios sabrán exactamente dónde están los colectivos y cuándo llegarán, y con los nuevos posnet podrán abonar con cualquier medio de pago. Es un avance que mejora la eficiencia y la seguridad del sistema”, concluyó.

Relacionado