TRES APREHENDIDOS POR EL ROBO DE UNA MOTO DESDE LA VEREDA DE UN CALL CENTER

El comercio está ubicado por calle Arbo y Blanco entre Arturo Illia y Obligado.

Dos de los sujetos, fueron demorados por personal de la División Patrulla Preventiva, mientras que el restante y quien arrastraba la moto, fue aprehendido por la División Caminantes.

Todo ocurrió mientras ambas unidades desplegaban tareas de recorridas en sus sectores enmarcadas dentro del Plan de Prevención Metropolitana.

A eso de las 14:40, un móvil de Patrulla Preventiva al pasar por avenida Vélez Sarsfield, vio a unos ciudadanos que atacaban a otros dos que estaban en el suelo.

Se acercaron y estas personas, informaron que los demorados minutos antes habían sustraídos una moto desde el frente de un call center ubicado por calle Arbo y Blanco, por lo que los sujetos de 29 y 21 años, fueron llevados hasta la División Medicina Legal.

Seguido a esto, los agentes fueron informados que uniformados de la División Caminantes, tenia atrapado a otro individuo de 26 años, quien había llevado la motocicleta sustraída, siendo esta una Guerrero Trip Tunning de 110 cc., color roja con gris.

El rodado y aprehendido se encontraba en Obligado al 560. Se iniciaron las actuaciones judiciales por “Supuesto Robo”.-

