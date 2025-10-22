RESISTENCIA DETIENEN A UN HOMBRE POR ESTAFA CON FALSA VENTA DE VEHÍCULOS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Lo atraparon en la vía pública.

La División de Delitos Tecnológicos detuvo este miércoles a un hombre de 35 años, acusado de haber cometido una estafa contra una vecina de Resistencia mediante la simulación de una operación comercial con vehículos usados.

La investigación se inició tras la denuncia de la mujer de 49 años, quien relató haber sido engañada por este hombre, quien se presentó como supuesto asesor de ventas de una concesionaria. El acusado ofreció un plan de adquisición de automotores denominado, solicitando dinero en efectivo, una motocicleta Zanella ZB 110cc blanca y pagos electrónicos mensuales. Sin embargo, nunca se concretó la entrega del vehículo ni el reintegro de lo abonado.

A partir de tareas de inteligencia digital (OSINT) y trabajo de campo, los investigadores lograron vincular los pagos realizados por la víctima a una cuenta de Naranja X a nombre del detenido. Además, se determinó que el acusado no tenía domicilio fijo y alternaba su residencia entre Resistencia y Barranqueras, registrando antecedentes por estafas similares.

El personal policial procedió a la aprehensión en la causa supuesta estafa y lo traslado a la dependencia policial donde quedó a disposición de la Justicia.

