LA LEONESA ALLANAMIENTOS POR BINGO ILEGAL: SECUESTRAN DINERO, ELECTRODOMÉSTICOS Y DETIENEN A UNA MUJER

La denuncia fue realizada por Lotería Chaqueña.

La División de Delitos Económicos y Leyes Especiales Interior llevó a cabo un operativo este miércoles en la localidad de La Leonesa, en el marco de una causa por presunta infracción al artículo 301° bis del Código Penal Argentino, relacionada con la organización de sorteos de bingo ilegales a través de redes sociales.

La investigación se inició tras una denuncia enviada por Lotería Chaqueña, que alertó sobre la captación de apuestas sin autorización. A partir de tareas tecnológicas, se identificó a una mujer como presunta organizadora, quien residiría en La Leonesa y estaría recibiendo importantes sumas de dinero.

Con intervención del Equipo Fiscal N°3 y bajo orden del Juzgado de Garantías N°4, a cargo del Dr. Juan Carlos Codina, se realizaron dos allanamientos simultáneos en domicilios de la localidad.

Como resultado, se secuestraron diversos elementos vinculados a la causa: cuadernos con anotaciones de apuestas, $33.500 en efectivo, tres teléfonos celulares, una motocicleta Honda Wave sin dominio, dos televisores Smart, un lavarropas, parlantes, cámaras de seguridad, electrodomésticos varios, utensilios de cocina, aros LED con trípodes, entre otros objetos.

La ciudadana de 35 años fue notificada de su aprehensión y trasladada a la comisaría local. El procedimiento fue supervisado por el Comisario Principal Osvaldo Fabián Verón, Jefe del Departamento de Delitos Económicos y Financieros, junto al Subcomisario Marcos Elías Ramírez, Jefe de la Comisaría de La Leonesa.

