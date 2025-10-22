TENÍA PROHIBICIÓN DE ACERCAMIENTO Y LA INCUMPLIÓ: TERMINÓ DETENIDO
PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080
Se trata de un hombre de 33 años que tendría prohibido ir a lo de su madre.
Cerca del mediodía, una mujer de 48 años llamó a las autoridades debido a que su hijo, de 33, incumplió la prohibición de acercamiento y saltó el muro de su casa. Agentes de la división Patrulla Preventiva acudieron al pedido y detuvieron al ciudadano.
La mujer llamó a la policía y los agentes acudieron de inmediato. El sospechoso ya no estaba en la casa y fue interceptado por calle Vedia al 2900, aproximadamente, Resistencia. Se iniciaron actuaciones por “supuesto desorden familiar”.