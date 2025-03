SAN FERNANDO: DENUNCIAN QUE UN HOMBRE AMENAZÓ A ESTUDIANTES EN UN ACTO POR EL DÍA DE LA MEMORIA

En undifundido en redes sociales se puede ver a un hombre calvo, vestido con un jean y un pullover negro, sosteniendo una bicicleta con una de sus manos, mientras que en la otra porta una larga cadena tipo candado.Mientras de fondo se escuchancontra el sujeto, este arroja la bicicleta y enfrenta a los manifestantes al grito de

«Ya había bastante gente en la plaza y terminan haciendo que se vaya con la bicicleta. Lo hizo insultando, muy despacio, de manera provocadora», indicaron los testigos al medio Qué pasa y agregaron que uno de los estudiantes «comenzó a llamar a la policía, vinieron los móviles y dijeron que iban a ver el recorrido del hombre en las cámaras».

«Esto no es más que un síntoma de lo que está pasando, de cómo se habilitaron ciertas cuestiones para que estos tipos puedan pensar que pueden ir a una plaza con una cadena… Podría haber sido un desastre», expresaron.

El hecho no pasó a mayores y no se registró ningún herido. Luego de que el hombre señalado se pudo retirar del lugar, los testigos no radicaron la denuncia, por lo que el sujeto no fue demorado.