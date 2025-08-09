SAN BERNARDO: HALLARON EN UN BALDÍO MATERIALES ELÉCTRICOS SUSTRAÍDOS DE UN ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Gracias a la información recabada, los uniformados hallaron todo escondido entre la maleza en cercanías de la institución.

A raíz de la denuncia de la vicedirectora del CEF N° 15, los agentes tomaron conocimiento de la sustracción de materiales eléctricos, inmediatamente comenzaron una investigación para hallar a los responsables.

Mediante la información obtenida por vecinos del lugar, supieron que los materiales habrían sido escondidos en zonas boscosas cercanas, por ello realizaron patrullajes a pie por la maleza. Fue así que encontraron lo sustraído, secuestraron todo y lo trasladaron a la dependencia policial.

Finalmente todo fue devuelto.

