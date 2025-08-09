ARRASTRABA UNA MOTOCICLETA PERO AL VER A LOS AGENTES LA ABANDONÓ, ERA BUSCADA POR HURTO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El rodado había sido sustraído a una mujer de 21 años, gracias a los efectivos la recuperó

Anoche alrededor de las 21, los agentes de la Comisaría Decimocuarta patrullaban el barrio Villa Don Alberto, por la calle Quito, vieron a un joven que arrastraba una motocicleta, se acercaron para identificarlo.

Cuando éste vió el patrullero, inmediatamente arrojó el rodado y huyó corriendo por los pasillos. Allí los uniformados constataron que la motocicleta había sido sustraída esta mañana. Los números de motor y cuadro ya figuraban en el Padrón Unificado de Motocicletas. La secuestraron y la trasladaron a la dependencia policial.

Finalmente luego de las actuaciones judiciales, el rodado fue devuelto a su dueña.

