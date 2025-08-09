MÁS DE 200 SONRISAS ILUMINARON LA GRAN FIESTA DE LA INFANCIA EN PAMPA ARGENTINA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

En el marco de las celebraciones por el Día del Niño que se vienen realizando en los parajes de la zona rural, Pampa Argentina vivió una jornada inolvidable que convocó a una multitud.

Niños del paraje y de localidades vecinas como Río Salado se sumaron a esta gran fiesta organizada por la Municipalidad de Juan José Castelli, con el valioso acompañamiento de referentes locales y pastores. El objetivo: regalar a los más pequeños una tarde llena de alegría, juegos, música y un delicioso chocolate caliente. 🍫💙

Desde las 15:00 hs, familias enteras se acercaron para disfrutar de este esperado evento, que cada año llena de sonrisas a la comunidad. Acompañaron la celebración la presidenta del Concejo Deliberante Soledad Rach (a cargo de la intendencia), el secretario de Desarrollo Social Javier Bender, la subsecretaria de Familia, Igualdad y Género Solange Sander, la concejal Clelia Obregón, junto a secretarios y coordinadores de distintas áreas.

La diversión se apoderó del lugar: castillos inflables 🏰, entretenimientos, juegos, sorteos, regalos 🎁 y una riquísima chocolatada marcaron el ritmo de una tarde mágica. Más de 200 niños celebraron su fiesta de la infancia en un clima de pura felicidad. 💛

