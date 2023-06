SALVAJE AGRESIÓN A UNA PERIODISTA POR PARTE DE MANIFESTANTES EN LA COMISARÍA TERCERA: «ESTOY MUY MAL»

Araceli De Jesús transmitía en vivo cuando fue abordada por tres manifestantes que la intimidaron, le tiraron el teléfono y la golpearon.

Araceli De Jesús es una joven periodista y movilera de Radio Gualamba quien ayer sufrió una violenta agresión mientras ejercía su trabajo. La corresponsal estaba realizando una cobertura en vivo y en directo frente a la Comisaría Tercera, donde el movimiento Socialistas Mujeres al Frente se encontraba para acompañar a Cesar Sena, cuando fue abordada por tres mujeres que la amenazaron para que no cumpla con su trabajo y finalmente la golpearon salvajemente.

El hecho ocurrió en Santa María de Oro y su intersección con Avenida Alvear, exactamente frente a la dependencia policial, a las 9.40 y fue denunciando luego en la Unidad Descentralizada de Atención a la Víctima y al Ciudadano.

La periodista de 26 años, quien hace 4 meses fue intervenida quirúrgicamente por cuestiones ginecológicas, denunció que fue «interceptada por tres mujeres pertenecientes a dicho movimiento, desconocidas para mí» quienes «de manera intencional, personal y amenazadora me pidieron que corte la trasmisión, que en razón de que no accedí a su pedido la primera mujer me arrebata el teléfono para seguidamente arrojarlo al suelo, provocando daños irreparables».

«La agresora con una de sus manos me toma agresivamente del brazo derecho y de esta manera me arroja al suelo por lo que caigo sobre unos escombros, oportunidad en que la causante me propina un golpe de pie en la espalda, provocándome lesiones en mi mano derecha y mi parte derecha del cuerpo, mientras me manifestaba entre otras textuales palabras ´donde estés te voy a golpear´, ´retirarte del lugar´» añadió en su escrito la corresponsal de Alerta Urbana.

LAS PALABRAS DE LA PERIODISTA

En las imágenes que quedaron registradas en vivo y en directo se escucha como le dicen a la movilera «no, no, no queremos que Alerta Urbana esté acá» mientras que ellas les solicitaba que no la toquen.

En comunicación con Diario Chaco , De Jesús expresó: «Me estoy recuperando de algunos dolores que provocaron los golpes, pero todo bien, dentro de todo».

«En el momento en el que me tiran el teléfono al piso es cuando me dan un golpe de puño en las manos. Ahí es donde cae el teléfono. Después me empujan a mí y caigo arriba de unos escombros que estaban en el piso, en la vereda, y eso provoca que me lastime el brazo derecho, y toda la parte derecha del cuerpo», relató a este medio.

Horas después del hecho, este medio le consultó como se encontraba y la periodista respondió: «La verdad que yo estoy consternada por lo que pasó. Porque verdaderamente desconozco esta manera violenta con la que actuaron conmigo. Yo no los conozco, sinceramente, y hago mi trabajo periodístico de manera habitual como todos los días».

La joven señaló que probablemente hoy no pueda cumplir con sus funciones y añadió: «Me sentí muy mal. Ahora recién me estoy poniendo a pensar en lo que pasó ayer. Fue algo horrible, horrible. Hoy te puedo decir ‘no, no voy a trabajar’, pero si sale algo urgente tengo que salir. Hasta el momento no».

COMUNICADO DE FOPEA

«El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) condena la grave agresión que sufrió la periodista Nora Araceli de Jesús en Resistencia (Chaco) esta mañana y reclama a las autoridades locales sanciones para los responsables. La colega de Alerta Urbana y FM Gualamba fue atacada por dirigentes del Movimiento Socialista Mujeres al Frente mientras realizaba una cobertura frente a una comisaría local», comunicó el foro.

«Durante la transmisión en vivo, al menos tres personas se acercaron para intimidarla y obligarla a terminar con la cobertura. Tras negarse, recibió golpes e insultos en la vía pública. La colega realizó la denuncia en la Unidad Descentralizada de Atención a la víctima y a la Ciudadanía del Poder Judicial. FOPEA se solidariza con la colega y exige a las autoridades policiales y judiciales de Chaco que identifiquen y sancionen a las responsables de la brutal agresión. El clima de intolerancia que se vive en Argentina requiere de los dirigentes y de los activistas sociales un mayor respeto al trabajo periodístico», concluyeron.