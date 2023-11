SALUD PUBLICA: “ES MALTRATO LOS QUE VIVEN LOS TRABAJADORES Y PACIENTES QUE SON TRASLADADOS DESDE CASTELLI A OTROS CENTROS”

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

Los trabajadores de SALUD PÚBLICA desde hace unos días vienen denunciando el maltrato laboral que sufren, ellos plantean que realizan el reclamo a los medios porque no tienen respuesta de jefes inmediatos, ni esperar de las autoridades máxima del ministerio de salud pública, tampoco esperan un acompañamiento de algunos sindicatos, que son amigos o afines al gobierno, dos hechos nos relataron para que publicáramos.

Ya adelantamos en la nota anterior que las ambulancias no están en condiciones, con más de 40 grados no tienen aire acondicionado, muchas veces decimos sufren los choferes del impenetrable, también están poniendo el corazón y sufren los que están en los principales nosocomios.-

Peripecia

HABÍAMOS ADELANTADO NO TENÍA CUBIERTA EN BUEN ESTADO

El día martes 07 de noviembre el móvil 6647 CITROEN que desde este medio habíamos adelantado que estaba floja de cubierta, paso los que se predijo “se le reventó la cubierta en el regreso de Resistencia a Castelli , entre LAS GARCITAS Y LA ESCONDIDA” venían con pacientes, estuvieron varados por varias horas, la guía de DIOS que tienen los trabajadores que en ese momento pasaba el secretario de gobierno de COLONIAS UNIDAS, sacaron la rueda, lo llevaron hasta esa localidad, le prestaron una cubierta, la ambulancia de esa localidad los acerco hasta el lugar donde estaban varados con los pacientes, en el lugar quedo la enfermera y los pacientes con la ambulancia”.-

JUEVES 09 DE NOVIEMBRE, COMO GANADO UNA AMBULANCIA TRASLADO A 5 PACIENTES Y FAMILIARES

La nueva noticia fue que el día jueves 9 de noviembre una ambulancia de larga distancia traslado a 5 pacientes con sus acompañantes desde el Hospital Bicentenario hasta el Hospital 4 de Junio de Sáenz Peña, allí quedaron dos pacientes con sus acompañantes y los otros tres pacientes con sus acompañantes siguieron camino hacia la ciudad de Resistencia.

A las 10 personas hay que sumarle el Chofer y la enfermera o enfermero.-

LA CONTRACARA DE LA SITUACIÓN, UN ADELANTO DE LO QUE SE VIENE LA PRÓXIMA SEMANA

La contracara de todo esto es el adelanto de la próxima nota, mientras las tres ambulancias que funcionan en Castelli no están es estado para brindar el servicio, UN UTILITARIO no identificado pero si la patente figura que corresponde al Ministerio de Salud Pública, es utilizado como vehículo particular, recreación, traslado de familiares, otros de los vehículos camioneta utilitaria a disposición de la funcionaria y familiares; más aún una MOTOCICLETA 125 CC que fuera entregada por la vicegobernadora a un puesto sanitario de la región, está siendo ocupada por un familiar de una funcionaria de salud en forma particular.-

