SALUD: CAMBIO DE AUTORIDADES EN EL HOSPITAL “DR. ANDRÉS DÍAZ Y PEREYRO” DE MACHAGAI

El Ministerio de Salud designó a Karina Jaimez como nueva directora del nosocomio, en el marco de una política de fortalecimiento institucional y sanitario.

El Ministerio de Salud de la provincia llevó adelante el acto de designación de nuevas autoridades en el Hospital “Dr. Andrés Díaz y Pereyro” de Machagai, donde la Licenciada en Enfermería Karina Jaimez asumió como directora del establecimiento sanitario.

La actividad contó con la presencia del ministro de Salud, Dr. Sergio Rodríguez, acompañado por la subsecretaria de Redes de Salud – Este, Dra. Diana Cabral; la subsecretaria de Regulación y Fiscalización, Dra. Sandra Sibilla; el director de Regiones Sanitarias, Lic. David Pagano; junto a referentes del hospital y personal de la institución.

Durante el acto, las autoridades destacaron la importancia de continuar fortaleciendo el sistema de salud a través de la designación de equipos comprometidos con el territorio y con la atención de calidad para la comunidad.

En este marco, la nueva directora, Karina Jaimez, expresó su compromiso con la institución y con los vecinos de la localidad: “Estoy en este hospital hace más de 20 años y tengo puesta la camiseta de la salud del Chaco, para acompañar siempre a mis vecinos de Machagai”, señaló.

Desde el Ministerio de Salud remarcaron que esta designación se enmarca en una línea de trabajo basada en la transparencia en la gestión, la validación de los recursos humanos y el respeto a la cartera sanitaria provincial como ejes fundamentales del Estado.

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