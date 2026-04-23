FINALIZARON LAS TAREAS Y SE RECUPERA EL SERVICIO DE AGUA EN EL ÁREA METROPOLITANA

La empresa Sameep informó que culminaron los trabajos de mantenimiento en el sistema de captación de agua cruda del riacho Barranqueras, por lo que comenzó a restablecerse de manera progresiva el abastecimiento de agua potable en distintas localidades del Área Metropolitana del Gran Resistencia (AMGR) y zonas del interior provincial.

El operativo fue llevado adelante por buzos tácticos del Comando de Operaciones Especiales (COE), en conjunto con técnicos del organismo provincial, quienes realizaron tareas clave para normalizar el servicio, afectado por la acumulación de suciedad en las bombas de captación. Las intervenciones se desarrollaron entre las 17:00 y las 19:30 horas aproximadamente, período durante el cual quedaron fuera de servicio las Plantas Potabilizadoras N° 2 y 3, debido a trabajos en los extremos líquidos de los cuatro equipos de bombeo instalados en la toma de agua.

Desde la empresa explicaron que estas acciones fueron necesarias ante obstrucciones detectadas en los equipos, producto de la bajante del río, lo que hace imprescindible su limpieza y mantenimiento para garantizar el correcto funcionamiento del sistema. Durante el operativo, se registró baja presión en zonas centro, norte y sur de Resistencia, así como en sectores de Barranqueras y Puerto Vilelas. También se vieron afectadas las localidades de Puerto Tirol, Colonia Popular, Lapachito y La Verde, abastecidas por el Primer Acueducto del Interior.

En este marco, el presidente de Sameep, Nicolás Diez, agradeció, una vez más, la colaboración del ministro de Seguridad, Hugo Matkovich, del jefe de la Policía del Chaco, Fernando Romero, y del personal policial que participó del operativo.

“Los buzos del COE fueron parte fundamental de esta intervención junto al personal de SAMEEP, retirando la suciedad acumulada en las bombas sumergidas que abastecen del vital suministro al Gran Resistencia”, destacó Diez.

Por su parte, el gerente de Producción de la empresa, Aníbal Aquino, explicó que los equipos de bombeo deben salir de servicio por razones de seguridad mientras se desarrollan estas tareas, y detalló que los trabajos incluyen el retroceso de caudales y la limpieza de los canastos ubicados en el extremo líquido, a una profundidad aproximada de tres metros.

Desde Sameep indicaron que el servicio continuará normalizándose de forma gradual en las próximas horas, a medida que se recuperen los niveles habituales de presión en toda la red.

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