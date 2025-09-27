SÁENZ PEÑA UNA INVESTIGACIÓN POR SUPUESTO ABUSO SEXUAL RESULTÓ EN CINCO ALLANAMIENTOS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Del operativo participaron agentes de la división Investigaciones Complejas Sáenz Peña, Infantería, Patrulla Preventiva y Cuerpo de Operaciones Motorizadas.

Los agentes del departamento Investigaciones Complejas trabajaban en una denuncia por “supuesto abuso sexual” de una niña de cuatro años. Así, este viernes, los policías desplegaron un total de cinco allanamientos en la Ciudad Termal, en los que incautaron un arma de fuego, celulares, computadoras, pendrives y más elementos de interés en la investigación.

Los operativos se realizaron entre las 13 y las 18 de ayer; en uno de ello, por el barrio Mariano Moreno, incautaron una CPU y un celular LG. Simultáneamente, en el barrio Ensanches Sur, el domicilio del detenido de 35 años, resultó en el secuestro de otra CPU, un celular, una Tablet, una computadora de escritorio, dos pendrives y dos tarjetas microSD.

Otro de los allanamientos se dio en el barrio Belgrano, donde se incautó dos netbooks y dos celulares más. El cuarto allanamiento sucedía en el barrio Puigbo, donde se logró el secuestro de otra CPU.

En el último operativo, realizado en por calle Güemes, los agentes obtuvieron resultados negativos para la investigación. Aún así, en carácter de “secuestro impostergable”, los efectivos incautaron un Rifle calibre 44 y 27 cartuchos por la causa de “supuesta infracción al artículo 189Bis de Código Penal.

