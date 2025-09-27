EL INTENDENTE ZENÓN CUELLAR ENTREGÓ UN MOTOR PARA RESTABLECER EL SERVICIO DE AGUA EN EL ESPINILLO

EL ESPINILLO – En respuesta a una necesidad urgente que afectaba a la comunidad, el intendente Zenón Cuellar realizó este viernes la entrega de un motor para el bombeo de agua a la planta local de SAMEEP, permitiendo así restablecer el servicio de distribución que se encontraba interrumpido desde hace tres días por una falla técnica.

La planta de agua de la empresa estatal no podía operar con normalidad debido a la avería del equipo principal, lo que había generado inconvenientes en el suministro del vital recurso a los vecinos de El Espinillo.

Gracias a la intervención del municipio y a la entrega del nuevo motor, se estima que en las próximas horas el servicio será completamente restituido.

El encargado de la planta, Sosa, expresó su agradecimiento al jefe comunal por la rápida gestión y destacó “el trabajo articulado entre la Municipalidad, las instituciones locales y los organismos involucrados”, lo cual permitió una pronta solución al problema.

Desde la gestión municipal se remarcó que este tipo de acciones son parte de un compromiso firme con el bienestar de los vecinos, priorizando siempre la respuesta inmediata ante situaciones que afectan servicios esenciales como el agua potable.

Con esta medida, El Espinillo avanza en la normalización del suministro, garantizando un derecho básico y fundamental para toda la comunidad.

Relacionado