SILVANA SCHNEIDER: «ACOMPAÑAMOS AL QUE TRABAJA LA TIERRA Y GENERA FUTURO»

La vicegobernadora Silvana Schneider estuvo en el Paraje Floradora de la localidad de Las Palmas, corroborando los trabajos de alcantarilla, en el marco de las 8 que se ejecutan en distintos puntos de la zona. La obra llevada adelante por el gobierno provincial, a través de Vialidad Provincial, busca mejorar el escurrimiento del agua de lluvia y fortalecer el desarrollo productivo de pequeños y medianos productores.

Schneider remarcó la importancia de estas obras para el sector rural. «Es esencial que el agua pueda correr y trasladarse después de cada lluvia, pero también que pueda cosecharse para el sistema productivo y para los animales», explicó, al destacar la necesidad de optimizar el manejo hídrico en beneficio de la producción chaqueña.

Además, recorrió el campo del productor Faustino Rivas, donde se cultivan más de 3.000 plantines de frutilla con acompañamiento del Ministerio de Producción. Allí, elogió la calidad de la producción local y valoró el esfuerzo de los trabajadores rurales. «Realmente estoy muy orgullosa de la calidad de nuestra frutilla chaqueña. Probamos la producción de don Rivas y es exquisita, de una madurez increíble. Agradecemos la resiliencia de nuestros productores, que siempre van para adelante», señaló.

En ese sentido, recordó que el Gobierno provincial acompaña siempre al sector productivo siguiendo la línea de trabajo marcada por el gobernador Leandro Zdero. «Estamos convencidos de que acá debemos estar: con el que produce, con el que quiere salir adelante todos los días, con el que se rompe el lomo de sol a sol para sacar adelante su producción», afirmó.

Schneider también diferenció la política actual de la anterior gestión. «Todo lo que fue el populismo priorizó a los piqueteros antes que a nuestro sector productivo. Acompañamos al que trabaja la tierra y genera futuro», expresó.

Finalmente, convocó a continuar fortaleciendo la producción local y ratificó el rumbo de la gestión provincial. «Es por aquí, es con trabajo y con nuestro sector productivo chaqueño. Ese es el camino para que la provincia siga creciendo y desarrollándose», concluyó.

Por su parte, el intendente de Las Palmas, Víctor Armella, acompañó a la vicegobernadora en la recorrida por la obra de alcantarilla en el paraje Floradora y la visita al campo de Faustino Rivas. Destacó el esfuerzo de los pequeños productores de la zona y el respaldo del Gobierno provincial y municipal para fortalecer la producción local.

«Desde el esfuerzo familiar se logra una producción muy buena. Esta gente se levanta temprano y se acuesta tarde para proveernos alimentos frescos y seguros. Nuestro compromiso es seguir acompañándolos, porque generar su propio sustento es darles libertad», mencionó Armella.

El productor local Faustino Rivas recibió a la vicegobernadora Silvana Schneider en su campo de Las Palmas, donde junto a su esposa llevan adelante un emprendimiento familiar de frutillas que ya cumple su cuarto año. Actualmente producen entre 40 y 45 kilos diarios que se comercializan dentro del pueblo.

«Estamos solo mi esposa y yo, ella procesa lo que se puede y yo me encargo de la cosecha. Esta visita es un estímulo muy grande que te da ganas de seguir produciendo. Además, la capacitación que recibimos el año pasado nos permitió cometer menos errores y mejorar la producción. Es muy importante el apoyo del ministerio», expresó Rivas,