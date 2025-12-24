SÁENZ PEÑA: SECHEEP SE ENCUENTRA TRABAJANDO PARA RESTABLECER EL SERVICIO ELÉCTRICO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

En la mañana de este martes 24 de diciembre, alrededor de las 8 horas, fue afectado un conductor de 33 kV del sistema eléctrico, provocando interrupciones en el suministro de energía en la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña y en localidades cercanas.

Ante esta situación, equipos técnicos y operativos de SECHEEP se desplegaron de manera inmediata en el lugar del inconveniente, llevando adelante tareas de diagnóstico y reparación con el objetivo de normalizar el servicio en el menor tiempo posible.

Desde la empresa informaron que, como parte del protocolo de contingencia, las cargas fueron transferidas a otros alimentadores, lo que permitió iniciar el restablecimiento progresivo del suministro eléctrico en los distintos sectores afectados.

SECHEEP mantiene un monitoreo permanente del sistema y continúa trabajando para garantizar la estabilidad del servicio, priorizando la seguridad de los trabajadores y de los usuarios. Asimismo, se solicita a la comunidad comprensión ante las molestias ocasionadas y se recuerda que, ante cualquier inconveniente, los usuarios pueden comunicarse a través de los canales oficiales de atención.

Relacionado