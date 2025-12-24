MADRE SALTEÑA NO QUISO DENUNCIAR QUE SUS HIJAS ERAN ABUSADAS PARA QUE SU PAREJA NO LA DEJARA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El imputado fue denunciado por una tía de las víctimas, de 13 y 14 años. La mujer relató que se enteró por la psicóloga con quien se estaban tratando sus sobrinas, quien informó que ambas habían sido abusadas sexualmente por el hombre, en ese momento pareja de su madre.

La denunciante aseguró que su hermana estaba al tanto de la situación, pero decidió no hacer nada al respecto para no perjudicar al imputado y evitar que él rompiera la relación, ya que es padre de su tercera hija.

Las menores contaron que el padrastro venía sometiéndolas a tocamientos en sus partes íntimas desde hacía alrededor de cuatro años. Estos abusos ocurrían de noche, cuando él se quedaba a dormir. Madre e hijas compartían una misma habitación.

CONDENA

El hombre de 48 años fue condenado a la pena de cinco años de prisión por resultar autor material y penalmente responsable de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual simple, en concurso real, en perjuicio de las hijas de su pareja.

La jueza interviniente ordenó el inmediato traslado del acusado a la Unidad Carcelaria 1. Dispuso que reciba tratamiento psicológico por la naturaleza de los hechos por los que resultó condenado.

