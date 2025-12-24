INTERIOR: ALLANAMIENTO ANTIDROGAS EN MIRAFLORES: INCAUTAN COCAÍNA, ARMAS Y MUNICIONES

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Intervino personal del Departamento Antinarcóticos Interior en el marco de una causa por presunta infracción a la Ley Nacional N° 23.737 de estupefacientes.

Tras tareas investigativas previas por una causa de narcomenudeo en la localidad de Miraflores, la División Operaciones Drogas Interior J. J. Castelli llevó a cabo un allanamiento dispuesto por el Juzgado de Garantías de Juan José Castelli, con intervención de la Fiscalía Antidrogas de la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña.

El procedimiento se realizó en un domicilio del Barrio Originario, Lote 93. Como resultado del registro del inmueble, se procedió al secuestro de varios envoltorios de polietileno tipo “bochitas” y un envoltorio de mayor tamaño, conteniendo sustancia blanquecina compacta y disgregada, con un peso total superior a los 90 gramos, arrojando resultado positivo orientado a cocaína. Asimismo, se incautaron una balanza digital de precisión, dinero en efectivo, un teléfono celular y recortes varios.

Durante el operativo también se secuestró un arma de fuego tipo revólver calibre .22 con municiones, además de más de 300 cartuchos de distintos calibres. A su vez, se incautaron tarjetas bancarias y documentación perteneciente a diferentes personas.

En el lugar se hallaron además numerosos elementos de interés para la investigación de hechos contra la propiedad, tales como herramientas, equipos electrónicos y otros objetos, los cuales habrían sido denunciados como sustraídos, quedando a disposición de la comisaría local.

Como consecuencia del procedimiento, un hombre mayor de edad fue aprehendido y puesto a disposición de la Justicia. En cuanto a los secuestros vinculados a armas y municiones, se iniciaron actuaciones paralelas por presunta infracción al artículo 189 bis del Código Penal.

