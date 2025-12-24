LA MUNICIPALIDAD DE JUAN JOSÉ CASTELLI AGASAJA AL PERSONAL CON LA ENTREGA DE CAJAS NAVIDEÑAS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

En la jornada de este martes 23 de diciembre, el Ejecutivo Municipal realizó la entrega de cajas navideñas, reafirmando su compromiso y reconocimiento hacia los trabajadores municipales.

La distribución se llevó a cabo a través de los responsables de cada área, quienes se encargaron del retiro y la entrega en los distintos sectores. Asimismo, el intendente Pío Sander, junto al secretario de Gobierno Ismael Pablo Barnes, hizo efectiva la entrega al personal de las oficinas municipales.

Durante el encuentro, el mandatario destacó el trabajo comprometido y responsable del personal, y brindó palabras de aliento, deseándoles una Feliz Navidad y un Próspero Año Nuevo, agradeciendo el esfuerzo diario que realizan al servicio de la comunidad.

