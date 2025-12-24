J.J.CASTELLI: LANZAMIENTO DEL OPERATIVO “FELICES FIESTAS”

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El intendente Pío Sander, junto al secretario de Gobierno Ismael Pablo Barnes, encabezó una reunión de trabajo con autoridades de la cúpula policial y personal de Tránsito Municipal, Galarza Roque Director de Transito y Diego Denis jefe de Operativos, con el objetivo de coordinar acciones destinadas a ordenar y regular el tránsito, evitar aglomeraciones y fortalecer la prevención durante las celebraciones de fin de año.

Participaron del encuentro el Comisario Mayor Luis Alberto Alegre, Director de Zona Juan José Castelli; el Comisario Inspector Eduardo Villaboa; el Comisario Inspector Daniel Peralta, supervisores de las zonas XX y XXI Interior; y el Subcomisario Adán Brian, jefe del Departamento 911.

Durante la reunión se acordó la implementación de operativos preventivos, que incluirán controles de tránsito y patrullaje policial permanente en toda la ciudad, con el fin de prevenir disturbios y garantizar la seguridad de los vecinos.

Estos operativos tienen como objetivo principal prevenir, proteger y cuidar a la comunidad, permitiendo que las fiestas se desarrollen en un clima de tranquilidad y respeto.

Desde el Municipio se hizo un llamado a la población a respetar las normas de tránsito, circular con responsabilidad y colaborar con los controles, para disfrutar de unas fiestas en familia y con total tranquilidad.

Relacionado