CASTELLI: EL MUNICIPIO MEJORA Y ACONDICIONA ESPACIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS
PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080
De cara a la temporada de verano, el Municipio continúa trabajando en la puesta en valor de espacios deportivos y recreativos, brindando mejores condiciones para el disfrute de toda la comunidad.
📍 En el Natatorio Municipal “Daniel Farana”, ubicado en el Polideportivo Municipal, vecinos y vecinas podrán disfrutar de:
🏊♀️ Piletas refaccionadas
🎶 Buena música
🌳 Nuevos quinchos pensados para refugiarse del sol
😊 Espacios cómodos para compartir momentos agradables en familia y con amigos
Todo está siendo preparado para garantizar una mejor estadía durante el verano, apostando al esparcimiento, la comodidad y la seguridad.
Asimismo, 📍 en el Polideportivo Municipal, se estará inaugurando un flamante quincho de 10 x 5 metros, pensado como:
🧉 Lugar de descanso para deportistas
🤝 Espacio de encuentro para compartir mates y una picada
🧼 Alternativa adecuada para preservar la higiene y limpieza del Microestadio
Estas mejoras reflejan el compromiso del Municipio con el deporte, la recreación y el bienestar de la comunidad, generando espacios más cómodos, funcionales y pensados para todos.
💙🤍 Este verano, disfrutemos juntos de espacios públicos renovados y de calidad.