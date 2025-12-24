CASTELLI: EL MUNICIPIO MEJORA Y ACONDICIONA ESPACIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

De cara a la temporada de verano, el Municipio continúa trabajando en la puesta en valor de espacios deportivos y recreativos, brindando mejores condiciones para el disfrute de toda la comunidad.



📍 En el Natatorio Municipal “Daniel Farana”, ubicado en el Polideportivo Municipal, vecinos y vecinas podrán disfrutar de:

🏊‍♀️ Piletas refaccionadas

🎶 Buena música

🌳 Nuevos quinchos pensados para refugiarse del sol

😊 Espacios cómodos para compartir momentos agradables en familia y con amigos

Todo está siendo preparado para garantizar una mejor estadía durante el verano, apostando al esparcimiento, la comodidad y la seguridad.

Asimismo, 📍 en el Polideportivo Municipal, se estará inaugurando un flamante quincho de 10 x 5 metros, pensado como:

🧉 Lugar de descanso para deportistas

🤝 Espacio de encuentro para compartir mates y una picada

🧼 Alternativa adecuada para preservar la higiene y limpieza del Microestadio

Estas mejoras reflejan el compromiso del Municipio con el deporte, la recreación y el bienestar de la comunidad, generando espacios más cómodos, funcionales y pensados para todos.

💙🤍 Este verano, disfrutemos juntos de espacios públicos renovados y de calidad.

