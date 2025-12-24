PROYECTO DE LEY DE DECLARACIÓN DE EMERGENCIA HIDROMETEOROLÓGICA: EL FRENTE CHAQUEÑO IMPULSA ASISTENCIA INMEDIATA A FAMILIAS AFECTADAS POR EL TEMPORAL

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El proyecto de Ley N°2768 que declara la Emergencia Hidrometeorológica en todo el territorio provincial por 180 días, se presentó ante la situación generada luego del temporal que azotó el Gran Resistencia y localidades chaqueñas desde el 21 de diciembre. La iniciativa, impulsada por la diputada Analía Inés Flores, con acompañamiento de sus pares del interbloque Frente Chaqueño, busca dar una respuesta inmediata y concreta a las familias afectadas por las intensas precipitaciones que provocaron inundaciones, cortes de energía y pérdidas materiales.

La iniciativa legislativa, de convertirse en ley, contempla el diagrama de un Plan Provincial de Emergencia Hidrometeorológica e incluye obras de prevención, reparación de daños y asistencia social, asistencia directa a damnificados; ayuda extraordinaria en materiales de construcción; condonación total de deudas de energía eléctrica y agua potable durante el período de emergencia. Además de la prohibición de cortes de servicios por falta de pago, entrega de módulos alimentarios de emergencia por tres meses, subsidio económico para reponer electrodomésticos y bienes esenciales.

El último temporal, que dio origen al proyecto de ley, dejó acumulados de lluvia superiores a los 130 milímetros, generando un estado de desastre climático que superó la capacidad de respuesta del Estado provincial, por lo que reconoce esta situación como una vulneración de derechos sociales y obliga al Estado a actuar con medidas excepcionales

“La emergencia no es un acto formal, sino un compromiso político y social. Esta ley será una herramienta que podrá asistir con recursos concretos a quienes más lo necesitan”, expresó la diputada Flores al presentar el proyecto que contó con la adhesión de sus pares del interbloque Frente Chaqueño.

