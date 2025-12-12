SÁENZ PEÑA; SE TOPÓ CON UN CONTROL, ATROPELLÓ A UN GENDARME Y HUYÓ: LLEVABA COCAÍNA ESCONDIDA EN “BANCOS” DE CEMENTO
Una violenta persecución, tiros y operativo cerrojo se desató este mediodía en Sáenz Peña, cuando el conductor de una camioneta embistió a un gendarme para escapar de un control en Monte Quemado y terminó detenido en inmediaciones de la UNCAUS, con cocaína oculta en bloques de cemento.
Cerca del mediodía de éste viernes, una Toyota Hilux gris AC-066-SD ignoró por completo un control de Gendarmería en Monte Quemado. No solo aceleró: atropelló a un gendarme, que milagrosamente sobrevivió, pero habría resultado con múltiples fracturas.
La alerta se difundió a todos los móviles. La persecución avanzó por Ruta 16 hasta el acceso de calle 12, donde el vehículo ingresó bruscamente al conocido depósito “RURAL”. Allí, el conductor abandonó la camioneta y huyó corriendo.
El escape duró poco: el sospechoso fue reducido detrás del predio de la UNCAUS por agentes de la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial Interior.
El detenido tiene 30 años, es oriundo de Posadas (Misiones). El test de alcoholemia arrojó 0,00 g/l.
Ya en dependencia policial, la revisión minuciosa del vehículo reveló el dato clave: en la caja había tres bloques de cemento con forma de bancos. Uno se había partido por el movimiento, dejando a la vista un envoltorio con sustancia blanca similar a cocaína.
Minutos después, llegó personal del Escuadrón 1 de Gendarmería con oficio judicial para secuestrar el vehículo y trasladar al detenido, que quedó a disposición de la Fiscalía de Investigación Penal N°3, a cargo del fiscal Marcelo Soto.
Los peritos verificadores confirmaron que motor y chasis de la camioneta eran originales, pero la cédula de identificación era apócrifa.
Participaron altos jefes policiales y unidades especializadas: Operaciones Interior, Tránsito y Seguridad Vial, Antinarcóticos, Microtráfico y Drogas, junto a Gendarmería Nacional.
QUE CANTIDAD DE DROGA TRANSPORTABA?
Se hablaría de aproximadamente unos 85 panes de 1 kilo cada uno.
E incluso de la participación de una segunda persona que habría logrado escapar.
Según datos aportados por la Policía, el kilo de cocaína está valuado en más de 16 millones de pesos, y en éste caso la droga iba trasladada escondida en un juego de jardín que constaba de mesa y sillas de cemento.
La investigación continúa y no se descarta que el detenido responda a una red narco interprovincial.