SÁENZ PEÑA; SE TOPÓ CON UN CONTROL, ATROPELLÓ A UN GENDARME Y HUYÓ: LLEVABA COCAÍNA ESCONDIDA EN “BANCOS” DE CEMENTO

Una violenta persecución, tiros y operativo cerrojo se desató este mediodía en Sáenz Peña, cuando el conductor de una camioneta embistió a un gendarme para escapar de un control en Monte Quemado y terminó detenido en inmediaciones de la UNCAUS, con cocaína oculta en bloques de cemento.

Cerca del mediodía de éste viernes, una Toyota Hilux gris AC-066-SD ignoró por completo un control de Gendarmería en Monte Quemado. No solo aceleró: atropelló a un gendarme, que milagrosamente sobrevivió, pero habría resultado con múltiples fracturas.

La alerta se difundió a todos los móviles. La persecución avanzó por Ruta 16 hasta el acceso de calle 12, donde el vehículo ingresó bruscamente al conocido depósito “RURAL”. Allí, el conductor abandonó la camioneta y huyó corriendo.

El escape duró poco: el sospechoso fue reducido detrás del predio de la UNCAUS por agentes de la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial Interior.

El detenido tiene 30 años, es oriundo de Posadas (Misiones). El test de alcoholemia arrojó 0,00 g/l.

Ya en dependencia policial, la revisión minuciosa del vehículo reveló el dato clave: en la caja había tres bloques de cemento con forma de bancos. Uno se había partido por el movimiento, dejando a la vista un envoltorio con sustancia blanca similar a cocaína.

Minutos después, llegó personal del Escuadrón 1 de Gendarmería con oficio judicial para secuestrar el vehículo y trasladar al detenido, que quedó a disposición de la Fiscalía de Investigación Penal N°3, a cargo del fiscal Marcelo Soto.

Los peritos verificadores confirmaron que motor y chasis de la camioneta eran originales, pero la cédula de identificación era apócrifa.

Participaron altos jefes policiales y unidades especializadas: Operaciones Interior, Tránsito y Seguridad Vial, Antinarcóticos, Microtráfico y Drogas, junto a Gendarmería Nacional.